В Москве и Петербурге начали оформлять чеки по системе tax free

СОЧИ, 12 апр — РИА Новости. Чеки по системе tax free начали оформлять утром в четверг в Москве и Петербурге, рассказал журналистам первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС РФ), вице-председатель Совета Всемирной таможенной организации по Европейскому региона (ВТамО) Руслан Давыдов. По его словам, уже 80 иностранцев вернули НДС с товаров.

"Сегодня в 08.00 утра в шереметьевской таможне выпущен первый чек tax free. Всех поздравляю с запуском проекта. Всего за сегодняшний день было 50 чеков в Москве и 30 в Петербурге", — заявил журналистам Давыдов на конференции руководителей таможенных служб Европейского региона ВТамО в Сочи.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.