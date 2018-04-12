МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Ингосстрах" ведет переговоры с "Российской национальной перестраховочной компанией" (РНПК, "дочка" Центробанка) о перестраховке рисков санкционных компаний Олега Дерипаски, пишет в четверг газета "Ведомости".

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему структуры, включая "Русал". "Ингосстрах" страхует имущественные риски UC Rusal, "Русских машин" и En+ Group, ссылается газета на двух человек, знающих это от сотрудников страховщика.

То, что переговоры идут, подтвердил президент РНПК Николай Галушин. Представитель "Ингосстраха" это не подтвердил, но и не опроверг. Российские страховщики сейчас анализируют ситуацию по клиентам, оказавшимся под санкциями, добавил он. Европейские компании отказываются перестраховывать риски российских страховщиков, по действующим договорам они могут заблокировать выплату компенсации до снятия санкций в отношении клиента.

"Ингосстрах" опасается, что если с предприятиями Олега Дерипаски произойдет страховой случай, то западные компании, где сейчас перестрахованы риски этих предприятий, откажут в компенсации части ущерба, объяснили собеседники газете. При этом держать на себе все риски по застрахованным объектам ни один российский страховщик сейчас не может из-за нехватки капитала, заявила директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова. Для этого ЦБ создал РНПК, которая обязана принимать часть рисков компаний, попавших под санкции.

РНПК поможет "Ингосстраху" с перестрахованием санкционных клиентов, говорит Галушин, при этом он пока не знает, на какую сумму будут переданы обязательства. Для перестрахования этих рисков РНПК точно придется задействовать финансовую гарантию акционера. ЦБ в прошлом году предоставил РНПК гарантию на 49,7 миллиарда рублей для санкционного бизнеса. Она позволяет РНПК ручаться за каждый санкционный риск свыше 2,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что ранее на этой неделе Галушин говорил, что усиление санкционного режима в отношении российского бизнеса может увеличить долю рисков, которые российским страховщикам придется брать на себя. Может потребоваться и создание "внутренней финансовой емкости для защиты интересов таких клиентов". Представитель ЦБ сказал, что Банк России обеспечит выполнение национальным перестраховщиком тех целей и задач, для которых создавалась компания, не ответив, будет ли регулятор расширять финансовую гарантию для РНПК, пишет газета.