В США биржи закрылись в минусе на заявлениях Трампа по Сирии и России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Основные фондовые индексы США завершили среду снижением на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России, следует из данных торгов.
В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
Потребительские цены в США в марте продемонстрировали снижение впервые за 10 месяцев, опустившись на 0,1% в месячном выражении при прогнозах сохранения на уровне февраля. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4%, как и ожидалось.