Курс рубля вышел в плюс на новостях от Пентагона

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Доллар и евро растеряли завоеванные днем позиции и ушли в минус против рубля на заявлениях главы Пентагона, свидетельствуют данные торгов.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.10 мск снижался на 0,58 рубля — до 62,45 рубля, курс евро — на 0,6 рубля, до 77,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее днем доллар подскакивал до 65,06 рубля, евро – до 80,5 рубля. За три дня основные резервные валюты дорожали уже примерно на 12%, и коррекция рубля вверх давно назрела, говорят эксперты.