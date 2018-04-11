Цены на нефть Brent и WTI достигли максимумов с декабря 2014 года

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые со 2 декабря 2014 года превысила 73 доллара за баррель, а нефть марки WTI подорожала до 67 долларов за баррель впервые с 4 декабря 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,25% — до 72,52 доллара за баррель, при этом в ходе торгов достигала уровня в 73,09 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,27%, до 67,02 доллара за баррель.