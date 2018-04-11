Новак и Шефчович договорились провести двустороннюю встречу по газу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович договорились провести двустороннюю встречу по газу, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В связи с продолжающимися консультациями между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в контексте решений Стокгольмского арбитража глава Минэнерго России и вице-председатель Европейской комиссии договорились провести двустороннюю встречу, дата которой будет согласована дополнительно", — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Новака и Шефчовича.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" и "Нафтогаз" в конце марта провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа, в апреле планируется провести следующий раунд переговоров. "Газпром" в марте обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.