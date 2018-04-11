В Госдуме предложили Крыму подать встречный иск к "Укрэнерго"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Крым имеет полное право подать встречный иск к украинской государственной энергетической компании "Укрэнерго" и претендовать на часть ее активов, заявил член комитета Госдумы РФ по энергетике, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее "Укрэнерго" уведомило Россию об инвестиционном споре по активам в Крыму. Если стороны не достигнут согласия, компания обратится в международный арбитраж. Иск будет касаться не только имущества в Крыму, но и доходов, которые она недополучила.

"Исполнительная власть Крыма имеет полное право инициировать встречное обращение, чтобы претендовать на газотранспортную систему Украину, строительство и модернизация которой проводилась в том числе благодаря колоссальным средствам, которые в ущерб своему развитию республика была вынуждена отчислять в центральный бюджет, будучи под юрисдикцией Украины", — сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат считает, что претензии украинской энергокомпании на крымские активы бесперспективны и безосновательны.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>