Компания Пригожина наняла фирму Reed Smith для защиты интересов в США

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина не согласна с обвинениями спецпрокурора США Роберта Мюллера, наняла фирму Reed Smith для защиты интересов по уголовному делу, сообщили в пресс-службе компании.

"Мы заключили договор с международной юридической фирмой Reed Smith для защиты наших интересов в рамках уголовного дела, возбужденного в США специальным прокурором Мюллером. Мы не согласны с обвинениями, предъявляемыми специальным прокурором, и намерены активно защищать интересы нашей компании. Дополнительные комментарии по данному вопросу предоставляться не будут", — говорится в сообщении.

США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Санкции, в частности, введены в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина и компаний, входящих в его холдинг "Конкорд".