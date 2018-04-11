Власти пока не планируют входить в капитал "РусАла", заявил Силуанов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Власти России не планируют входить в капитал "РусАла", попавшего под санкции США, но поддержат стабильную работу его предприятий, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попали, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему структуры, включая "РусАл".

"У "РусАла" в целом, конечно, появились определенные ограничения. Мы должны в первую очередь позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет "РусАл" и которые попали под санкции", — сказал министр.

"Не предполагается", — добавил он, отвечая на вопрос о возможности вхождения государства в капитал компании.