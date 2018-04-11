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Экономика

"Русалу" из-за санкций США придется менять схему сбыта, считают эксперты

Сюжет:
Расширение санкций США против России (157)
16:5311.04.2018
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CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Сотрудник компании Русал во время работы. Архивное фотоСотрудник компании Русал во время работы. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. ОК "Русал" в связи с санкциями США, которые, в том числе, привели к ограничению торговли на Лондонской бирже металлов (LME), придется пересмотреть сбытовую политику, в частности увеличить прямые продажи, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. С точки зрения географии сбыта спасением, по их оценке, может стать наращивание поставок на российский рынок.

Вывеска Управляющей компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Алюминий дорожает на фоне санкций США против "Русала"

Во вторник LME сообщила, что с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США. Запрет будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленных американской стороной мер. Нью-Йоркская товарная биржа Comex также установила ограничения на поставку алюминия "Русала".

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему структуры, включая "Русал".

CC BY 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Сотрудник компании "Русал" во время работы
CC BY 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
Сотрудник компании "Русал" во время работы

Удар по имиджу

"В отчетности "Русала" объемы сделок, которые проходят через LME, не раскрываются. Но не думаю, что речь может идти о критически значимых объемах. Основные объемы сделок составляют прямые поставки трейдерам, например на Glencore приходится около четверти алюминия "Русала". Значительная часть объема должна идти через прямые поставки потребителям", — полагает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Кроме того, предприятия "Русала" перерабатывают часть алюминия в конечную продукцию – фольгу, колесные диски, силовые кабели и так далее. На биржах торгуют срочными обязательствами на поставку первичного металла, а "Русал" указывал, что уже около половины его производства приходится на продукцию с высокой добавленной стоимостью", — добавляет эксперт.

По его мнению, приостановка продаж через LME не нанесет значительный прямой ущерб, однако косвенный может быть значительным. "Это большой удар по имиджу компании. Глобальные трейдеры металла не захотят сами попасть под американские санкции и остановят сделки с "Русалом". То есть, кроме американского можно потерять еще и часть других рынков. Эти потери в разы существенней поставок алюминия на склады LME для обеспечения срочных контрактов", — говорит Калачев.

Стоимость акций российских компаний на экране. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Он отмечает также, что поскольку рынок США полностью закрыт для "Русала", было бы странным, если бы Comex продолжала оформлять поставки металла по фьючерсам на алюминий с его заводов. Американский рынок занимал большую долю в экспорте российского алюминия — данные расходятся, но, по некоторым оценкам, он составлял около 20%, если считать прямые продажи и поставки через посредников, отметил аналитик.

"Компании предстоит переориентировать сбыт на высококонкурентный азиатский рынок, переводить значительную часть поставок с трейдеров на прямые продажи, лоббировать рост использования алюминия на внутреннем рынке, например в транспортном машиностроении. Последнее давно продвигалось компанией, а теперь, в рамках спасения алюминиевой промышленности, может стать актуальной темой", — считает он.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Иные пути

Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокера" Оксана Лукичева отмечает, что в сложившихся обстоятельствах с учетом множества факторов давления на компанию парализована вся система зарубежных продаж первичного алюминия и прочей продукции компании "Русал".

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"По заявлению LME, биржа приостанавливает прием на склады алюминия под брендами US Rusal с 6 апреля 2018 года. Металл, поступивший до этого срока, рестрикции не подлежит. Однако торговля металлом данных брендов также приостанавливается", — говорит Лукичева.

"Объем алюминия, потенциально произведенного компанией "Русал", уже находящийся на складах LME по всему миру, оценивается выше 40%. С учетом того, что биржа приостановила операции с данным металлом, на складах может начаться затоваривание, которое усугубится возможным отказом покупателей, опасающихся санкций, от принятия металла в качестве поставки по контрактам. Банкам также будет невозможно провести платежи по исполнению контрактов. Хорошо, если биржа не попросит забрать весь металл обратно", — отмечает эксперт.

Между тем, по ее словам, иные пути продаж для компании существуют – это контрактные поставки внутри РФ и СНГ. Доля поставок по России и странам СНГ в общем объеме продаж "Русала" составляет около 20%. "Вероятно, что ее придется наращивать. Также, возможно, будут предприняты меры по смене собственников, реорганизации компании и тому подобное. В этом случае бренд US Rusal, скорее всего, будет потерян", — полагает Лукичева.

На фоне ситуации с "Русалом" рынок алюминия фактически освободится от 6-7% объема металла, базовые цены среднесрочно продолжат расти, рост региональных премий уже отражает локальные дефициты рынка, добавляет аналитик.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗдание центрального офиса компании "РУСАЛ"
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Здание центрального офиса компании "РУСАЛ"
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Экономика
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вениамин Шабалин
А ВВП предупреждал.И кто скажет что там аналитики маклеры...работали?
16:56
11.04.2018
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