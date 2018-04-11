Малый бизнес не должен управлять крупными ТЦ, заявил Медведев

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы должны проверять ситуации, когда крупные торговые центры обслуживает малый бизнес, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя трагедию в Кемерово.

"Очень странно, когда крупные площади обслуживают компании, которые действуют в форме малого бизнеса, находятся на упрощенной системе налогообложения, хотя там обороты явно другие. Это тоже предмет проверок, включая проверки правоохранительных органов. На это также нужно также обратить в будущем самое пристальное внимание", — заявил Медведев во время ответов на вопросы после доклада о деятельности правительства в Госдуме.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Торговый центр управлялся компанией ООО "Зимняя вишня Кемерово", которая включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

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