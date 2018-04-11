Медведев рассказал, когда запустят автомобильное движение по мосту в Крым

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Автомобильное движение по Керченскому мосту откроется в ближайшие месяцы, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керченскому мосту. До конца года — по автодороге от Керчи до Севастополя", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

Он отметил, что на российском руководстве после присоединения Крыма "лежала колоссальная ответственность — наладить нормальную жизнь на полуострове", которая была далека от российских стандартов. "Буквально весь полуостров был "поставлен на капремонт", — сказал премьер.

За 2014-2017 годы на развитие Крыма из бюджета было направлено почти 415 миллиардов рублей, из них примерно 360 миллиардов рублей — в рамках федеральной целевой программы.

В марте во время визита президента России Владимира Путина строители транспортного перехода через Керченский пролив пообещали запустить движение по автодорожной части моста до начала курортного сезона. Генподрядчик Аркадий Ротенберг заявлял, что строители будут готовы сдать автомобильную часть моста "после 9 мая".

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