Калининградские власти хотят устроить "майнинговую долину" у электростанций

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 11 апр — РИА Новости. Калининградские власти хотят создать "майнинговую долину" рядом с электростанциями региона, заявил губернатор Антон Алиханов на открытии международного стратегического форума по интеллектуальной собственности.

"Мой заместитель ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами о создании рядом с энергостанциями некой "майнинговой долины". Майнинговая тема с учетом переизбытка электроэнергии классно зайдет, как мне кажется, надо продолжать ее реализовывать. Уверен, что мы сможем показать где-то через год, через два такую "майнинговую долину", — сказал Алиханов.

В городе Светлогорске Калининградской области в среду открылся международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018. Участие в форуме принимают около 500 участников — представители правительства России, федерального министерства образования и науки, министерства культуры, Минкомсвязи, Торгово-промышленной палаты, Роспатента, ФАС России, Евразийской патентной организации, зарубежные эксперты в сфере интеллектуальной собственности.