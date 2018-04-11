Аркадий Ротенберг вернулся в компанию-подрядчик моста в Крым

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Публичное акционерное общество "Мостотрест" получило уведомление, что "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга приобрел 100% акций АО "ТФК-Финанс", которому в свою очередь принадлежит 94,2% акций "Мостотреста", говорится в сообщении "Мостотреста".

Как ранее заявлял бизнесмен, ему интересна сфера инфраструктурного строительства. По словам Ротенберга, "Мостотрест" — одна из немногих российских компаний, которая может реализовывать масштабные и сложные проекты качественно и в заявленные сроки.

"Выступая подрядчиком строительства Крымского моста, компания освоила новые технологии и компетенции, стала еще более конкурентноспособной. Мы рассчитываем, что это приобретение повысит эффективность бизнеса, а также поможет нам сохранить и приумножить традиции качественного и своевременного выполнения строительных проектов любой сложности", — отметил Ротенберг.

Как сообщается на официальном сайте госзакупок, "Мостотрест" стал победителем аукциона по содержанию автомобильной части моста через Керченский пролив.

"Участник, с которым планируется заключить контракт, – публичное акционерное общество "Мостотрест" (1-победитель)", — говорится в документах.

Электронный аукцион был организован ФКУ "Упрдор "Тамань" — заказчиком строительства моста. "Мостотрест" стал единственным участником торгов. Источник финансирования — федеральный бюджет. Стоимость контракта составит 476,8 миллиона рублей.

"Мостотрест" попал под санкции США в 2016 году.

Компания займется оказанием услуг по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений. Речь идет об участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь — транспортный переход через Керченский пролив.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

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