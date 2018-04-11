Россия начала развиваться, несмотря на санкции, заявил Медведев

Отчет правительства перед Госдумой. Прямая трансляция

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Санкции, финансовый кризис, обвал сырьевых рынков грозили для экономики РФ катастрофой, но Россия начала развиваться, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Мировой финансовый кризис, обвал сырьевых рынков, санкции, закрытие финансовых и технологических рынков — от таких шоков нет иммунитета даже у любой, даже абсолютно здоровой экономики. А нашей — с ее структурными проблемами — это грозило просто катастрофой. Но мы не просто выжили. Мы начали развиваться. Как бы нам ни пытались помешать извне", — сказал он.

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