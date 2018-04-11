Россия покажет новинки прицельной техники на Defexpo India-2018

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский оптико-электронный холдинг "Швабе" вошел в состав единой национальной экспозиции, которая будет представлена на десятой Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018, сообщает пресс-служба холдинга.

Выставка, на которой демонстрируются новейшие образцы оптико-электронной техники специального назначения, пройдет с 11 по 14 апреля в индийском городе Ченнаи.

"Швабе" представит прицельную и наблюдательную технику для сухопутных войск, в том числе натурный образец танкового тепловизионного прицела наводчика, новый панорамный прибор наблюдения командира, а также продемонстрирует возможности прицелов для снайперского оружия и пулеметов.

"Defexpo India-2018 — одна из ведущих мировых выставок вооружений, на площадке которой в этом году мы планируем провести переговоры о сотрудничестве, включая поставки запасных частей, проведения ремонта, технического обслуживания ранее поставленных оптических приборов и систем Холдинга", ‒ сказал заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

Он отметил, что партнерство России и Индии сегодня активно развивается.

"В настоящее время на правах субъекта ВТС холдинг участвует в реализации различных контрактов в сфере оборонной промышленности. Мы поставляем в эту страну технику и запасные запчасти специального назначения, а также обучаем индийских специалистов ремонту и обслуживанию оборудования "Швабе" для бронетанковой и другой техники", — сказал Жидков.

В пресс-службе напомнили, что в 2016 году участниками Defexpo India стали более 950 компаний из 47 стран мира. Россию представили 18 концернов российского ОПК и 46 входящих в них предприятий.

В этом году организатором единой российской экспозиции выступает "Рособоронэкспорт". Холдинг "Швабе" представят два предприятия — Красногорский завод им. С. А. Зверева и Вологодский оптико-механический завод, оптическая продукция которых известна в РФ и за рубежом.