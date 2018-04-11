МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что за шесть лет РФ прошла путь, на который другие страны тратили десятилетия, при том, что никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие.

"За шесть лет мы прошли путь, на который другие страны тратили десятилетия. Десятилетия, когда на них никто не давил, никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие. Это было непросто, но мы справились. Никогда в этом не сомневались. Именно с таким настроем наша страна вступает в новый этап развития. И как показали итоги выборов в Государственную думу в 2016 году и президента в 2018, люди поддерживают этот курс. Курс на развитие России, который правительство последовательно реализовывало все шесть лет", — сказал Медведев, выступая в среду с отчетом правительства в Госдуме.

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