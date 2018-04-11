Путин пока не планирует встречаться с бизнесменами, попавшими под санкции

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с российскими бизнесменами по вопросу о новых санкциях со стороны США, вопрос помощи пострадавшим компаниям в настоящее время обсуждается в кабинете министров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду.

"Я не могу ответить на этот вопрос, эта тема предметно обсуждается в кабинете министров" — сказал Песков, отвечая на вопрос, думал ли Кремль, как конкретно помочь пострадавшим компаниям.

Он уточнил, что встречи Путина с бизнесменами в графике пока нет.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Кроме того, санкции охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.