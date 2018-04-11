Россия обратит новые санкции на пользу своей экономике, заявил Медведев

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Последние решения администрации США, касающиеся экономики, — это попытка бороться с Россией путем недобросовестной конкуренции и ограничить развитие страны, но Россия справится и с этим давлением и обратит очередные санкции на пользу своей экономике, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"И последние решения администрации США в этой сфере — это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции, ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике на валютном, на фондовом рынке. Нет сомнения, мы справимся и с этим давлением — мы уже научились это делать — и обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, тех, кто вредит нашей стране", — сказал премьер, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за 6 лет.