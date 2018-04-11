Совфед будет вести мониторинг "металлургических" регионов из-за санкций США

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Совет Федерации будет вести мониторинг ситуации в регионах с предприятиями металлургической промышленности, которые могут пострадать от введённых США санкций в отношении российской металлургической отрасли; такое решение было принято в среду на заседании Совфеда.

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Как отметил глава комитета по региональной политике Олег Мельниченко, "грубая военно-административная сила" США, введших санкции в отношении России в области металлургии и оказывающих давление на западные страны, может привести к тому, что пострадают предприятия металлургической промышленности, размещённые в 20 российских регионах, на которых заняты около 100 тысяч человек. Также эти предприятия являются в ряде случаев градообразующими и платят налоги в федеральный и региональный бюджеты, добавил он.

"Представители органов госвласти ряда субъектов федерации выражают тревогу из-за возможного негативного развития событий, при котором может быть сокращено число работников таких предприятий", — заявил сенатор.

По словам Мельниченко, поскольку государство планирует разработку ряда мер поддержки пострадавших от санкций отраслей, Совет Федерации должен подключиться к этой работе и при необходимости внести предложения для купирования негативных последствий и поддержки субъектов федерации и муниципальных образований, где расположены эти предприятия металлургии, самих предприятий и их работников.

Мониторинг за ситуацией будут осуществлять комитеты СФ по региональной и по экономической политике.