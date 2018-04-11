Российский рынок акций стабилизируется в поисках равновесных уровней

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рынок акций РФ стабилизируется на достигнутых уровнях после резких колебаний предыдущих двух дней.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск среды повышался на 0,5% — до 2185 пунктов, индекс РТС снижался на 2,2% — до 1067 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение долларового индикатора — РТС — объясняется ростом валюты США к рублю.

Стоимость нефти с утра снижается на 0,32%, до 70,81 доллара за баррель по марке Brent.