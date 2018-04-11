Курс евро превысил восемьдесят рублей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В среду рубль продолжил ощутимо дешеветь, следует из данных Московской биржи.
Сегодня доллар уже поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро — до 80,15 рубля — максимума с марта 2016-го. Стоимость нефти с утра снижается на 0,32%, до 70,81 доллара за баррель по марке Brent.
Эксперты объясняют падение рубля эмоциональной реакцией инвесторов на новые антироссийские ограничения.
В понедельник российская валюта сильно обвалилась на фоне введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попали более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.
При этом, по мнению аналитиков, большие обвалы не будут продолжительными и постепенно рынок стабилизируется. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию и не допустить финансовой нестабильности.