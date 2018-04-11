Китайская таможня потребовала вернуть обратно в США почти 500 тонн мусора

ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Таможня китайского города Ханчжоу провинции Чжэцян пресекла ввоз в страну 469 тонн твердых отходов из США, которые запрещены к импорту в Китай, и постановила вернуть мусор обратно, сообщает агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни обнаружили груз из США, который состоял из бумаги, смешанной с металлическими отходами и использованными бутылками для воды.

Таможенные власти потребовали от компаний вернуть мусор обратно в США в кратчайшие сроки.

В конце 2017 года власти Китая приняли решение о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды. Ранее КНР был глобальным импортером мусора, в том числе, из США, которые поставляли в республику около трети отходов для вторичной переработки. Решения Китая о запрете импорта некоторых твердых отходов США посчитали экономическим давлением.