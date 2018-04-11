Алюминий дорожает на фоне санкций США против "Русала"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) растет шестую торговую сессию подряд на фоне ограничений со стороны Лондонской биржи металлов (LME) и Нью-Йоркской товарной биржи Comex на торговлю продукцией "Русала" в связи с санкциями со стороны США в отношении компании, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.45 мск стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов поднималась на 0,1%, достигая отметки в 2204 доллара за тонну. Во вторник стоимость металла в Лондоне подскочила на 2,9% — до 2201 доллара за тонну.

Стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,8% — до 3,115 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 1,68% — до 6945 долларов за тонну, цинка — на 1%, до 3243 долларов за тонну.

Росту спроса на металл способствуют опасения возможного дефицита его предложения после того, как во вторник Лондонская биржа металлов (LME) заявила о том, что с 17 апреля введет временное ограничение на торговлю металлами "Русала". В среду аналогичные ограничения ввела Нью-Йоркская товарная биржа Comex. Это связано с тем, что компания попала в санкционный список США.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

"Хотя в настоящий момент не известны все последствия санкций в отношении "Русала", по-прежнему существует значительный риск для глобальных поставок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.