Алюминий дорожает на фоне санкций США против "Русала"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) растет шестую торговую сессию подряд на фоне ограничений со стороны Лондонской биржи металлов (LME) и Нью-Йоркской товарной биржи Comex на торговлю продукцией "Русала" в связи с санкциями со стороны США в отношении компании, следует из данных торгов.
Стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,8% — до 3,115 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 1,68% — до 6945 долларов за тонну, цинка — на 1%, до 3243 долларов за тонну.
Росту спроса на металл способствуют опасения возможного дефицита его предложения после того, как во вторник Лондонская биржа металлов (LME) заявила о том, что с 17 апреля введет временное ограничение на торговлю металлами "Русала". В среду аналогичные ограничения ввела Нью-Йоркская товарная биржа Comex. Это связано с тем, что компания попала в санкционный список США.
"Хотя в настоящий момент не известны все последствия санкций в отношении "Русала", по-прежнему существует значительный риск для глобальных поставок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.