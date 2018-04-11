Биткоин торгуется в районе 6,8 тысячи долларов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Самая популярная криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду незначительно дорожает, все еще торгуясь при этом у нижней границы "технического" диапазона, определяемого как 6,6-7,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
54.4%Да, криптовалюты — это большой "пузырь"
14.9%Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики
30.7%Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта
Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum рос в цене на 4,67%, до 418,9 доллара, Ripple дорожал на 0,58%, до 0,49 доллара, Bitcoin Cash — на 2,43%, до 653,72 доллара, Litecoin — на 0,16%, до 114,72 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 266,39 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.
По его мнению, существенным фактором риска является геополитическая ситуация, которая может спровоцировать бегство из любых рискованных активов, в том числе криптовалют. Положительным же фактором является скорое окончание периода налоговых выплат в США — давление продавцов в течении недели может ослабнуть.
Как сообщил РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов, новости о выходе на криптовалютный рынок крупных инвесторов, таких как фонд Джорджа Сороса, могут развернуть динамику биткоина в положительную зону, вытолкнув его выше 7 тысяч долларов за монету.