Китай разработал меры для доступа иностранного капитала в страну

ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Глава Народного банка Китая И Ган в среду объявил о ряде конкретных мер, которые власти страны примут до конца года в рамках расширения доступа иностранного капитала в финансовый сектор экономики.
Глава ЦБ Китая отметил, что власти в открытости финансового сектора внешнему миру будут руководствоваться такими принципами, как взаимодействие открытости финансового сектора с реформой механизма образования валютного курса и процессом конвертируемости по капитальным счетам. Пристальное внимание, по словам И Гана, также будет уделено предотвращению финансовых рисков и согласованию финансового контроля со степенью открытости.
Ранее о планах принять меры по доступу иностранных инвестиций на китайский рынок заявил к председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия форума в Боао. Он подчеркнул, что Китай будет твердо придерживаться проводимой страной политики реформ и открытости.