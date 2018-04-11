ГП велела не допускать в СМИ критических статей после проверок в сфере ОПК

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Органы прокуратуры должны не допускать публикаций в СМИ критических материалов по итогам прокурорских проверок в сфере ОПК, "подрывающих престиж государства", говорится в проекте приказа Генеральной прокуратуры РФ.

"Заместителям генерального прокурора РФ, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры РФ, прокурорам субъектов РФ, городов, районов, приравненным к ним территориальным, военным и иным специализированным прокурорам не допускать размещения в средствах массовой информации критических материалов, основанных на результатах прокурорских проверок, связанных с деятельностью предприятий и организаций в сфере оборонно-промышленного комплекса и затрагивающих вопросы обеспечения обороны и безопасности страны, создающих негативное восприятие у общественности и подрывающих престиж указанных предприятий, организаций и государства в целом", — следует из текста проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, органы прокуратуры при подготовке информации для СМИ, среди прочего, должны следовать требованиям части 1 статьи 23 Конституции РФ, "гарантирующей право каждому на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени". Также прокуратура должна исполнять требования федерального законодательства и международных актов, "запрещающие предавать гласности любую информацию, которая может привести к указанию на личность несовершеннолетнего правонарушителя или потерпевшего без его согласия и согласия его законного представителя".

Проект, в том числе, предписывает считать взаимодействие со СМИ и общественностью одним из важнейших направлений работы и "осуществлять его, исходя из анализа состояния законности и прокурорской деятельности".