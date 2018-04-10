ОАК направит на развитие воронежского авиазавода более 4,5 миллиарда рублей

ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация планирует вложить в техническое переоснащение воронежского авиазавода более 4,5 миллиарда рублей, сообщает во вторник правительство региона.

Воронежский авиазавод (ВАСО) участвует в кооперации по ряду ключевых программ корпорации — МС-21, SSJ100, Ил-114, Ил-76. Во вторник, 10 апреля, врио губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с президентом ПАО "ОАК" Юрием Слюсарем.

"В планах корпорации в 2018 году предусмотрено внесение в уставный капитал ПАО "ВАСО" более 4,5 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на техническое перевооружение предприятия в рамках федеральной целевой программы, а также на финансирование объектов производственной инфраструктуры по программе создания пассажирского самолета Ил-96-400М", — говорится в сообщении облправительства.

В рамках новой индустриальной модели ОАК планирует развивать на площадке воронежского авиазавода композитное производство, а также — появление центра специализации "Мотогондолы и пилоны" для гражданских проектов корпорации.

"Сейчас у воронежского завода устойчивые перспективы по загрузке. Мы приняли принципиальное корпоративное решение о том, что выходим на темп производства 2-2,5 ИЛ 96 в год, обеспечивая потребности специального летного отряда "Россия", министерства обороны, спецзаказчиков. В перспективе шести-семи лет мы видим уверенную загрузку предприятия по программе Ил-96", — сказал президент ОАК.

Воронежский авиазавод является крупнейшим предприятием области. Предприятие основано в 1932 году, входит в состав ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Специализируется на производстве широкофюзеляжных самолетов Ил-96, ближнемагистральных региональных самолетов Ан-148, легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а также изготовлении узлов и агрегатов для региональных самолетов Sukhoi SuperJet 100, пассажирских среднемагистральных самолетов семейства МС-21 и тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД.

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