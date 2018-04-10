Эксперт: продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ослабление рубля будет не единственной причиной роста цен на продукты в российских магазинах, благоприятный период для их удешевления в целом подходит к концу, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, продолжилось ослабление рубля и на следующий день. В результате курс доллара во вторник достигал 63,95 рубля, а евро — 78,77 рубля. Эти уровни соответствуют росту с момента объявления санкций примерно на 6 и 8 рублей соответственно, то есть примерно на 10%.

"В первом квартале мы находились на исторически низкой инфляции. Несмотря на это ЦБ сохранял прогноз в 4% по итогам 2018 года. Я думаю, что ЦБ тут определенную прозорливость проявил. Исключительно благоприятный период для снижения или стабилизации цен, как это было в 2018 году, заканчивается. Уже исчерпаны для этого все ресурсы. То, что мы сейчас видим, это не первая ласточка", — сказал РИА Новости Федяков.

"Возникают факторы, которые будут в большей степени влиять на прирост цен, нежели на их сдерживание. Это политическая напряженность, санкции. Не исключаю, что последуют ответные меры со стороны РФ, которые касаются защиты внутреннего рынка, как было во время предыдущих санкций. Не факт, что климатическая составляющая сыграет нам на руку и позволит снова собрать большой урожай", — добавил эксперт.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее во вторник заявила, что в настоящее время годовая инфляция в РФ находится на исторически минимальном уровне в 2,4%. Согласно прогнозу регулятора, по итогам 2018 года рост потребительских цен составит 3-4%, а в 2019 году инфляция будет находиться вблизи 4%.