Девятнадцатый рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" опубликуют осенью

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Девятнадцатый рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", который стартовал во вторник, будет опубликован в сентябре, сказал первый исполнительный директор Ассоциации Вадим Ковалев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Рейтинг традиционно в конце сентября представляется", — сказал Ковалев.

По словам президента-основателя Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, некоторые направления деятельности, например, направление GR (Government Relations, взаимодействие с органами государственной власти) приобретет большее значение, и это отразится и на рейтинге.

"Другой момент, и об этом будут свидетельствовать наверняка результаты нашего рейтинга, я предвижу, что некоторые направления будут более значимыми в ближайшие годы. Это направление GR, потому что государство усиливает свою позицию, и поэтому GR находится рядом с государством или, по крайней мере, отвечает за взаимодействие с топовыми элементами страны в лице политиков или в лице, скажем, чиновников, очень важно", — сказал он.

По словам Ковалева, периодически возникают идеи включить новые отрасли в рейтинг, но в этом году новшеств не будет.

Он также отметил, что менеджеры, которые заняли первые строчки в рейтинге, становятся номинантами финальной премии, "которая так и называется "Топ-1000 российских менеджеров". "Финал этой премии обычно проходит в конце октября… и там мы выбираем best of the best", — сказал Ковалев.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером рейтинга Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", а АЭИ "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" – стратегическим партнером.