ТОП-1000 российских менеджеров ответят на вопросы спецпроекта АЭИ "Прайм"

Пресс-конференция, посвященной старту 19-го рейтинга Топ-1000 российских менеджеров Ассоциации менеджеров и ИД КоммерсантЪ в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

Пресс-конференция, посвященной старту 19-го рейтинга Топ-1000 российских менеджеров Ассоциации менеджеров и ИД КоммерсантЪ в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Участники рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" расскажут в спецпроекте АЭИ "Прайм" о необходимых для развития их бизнеса налоговых изменениях, о планируемых ими инвестициях и поделятся взглядом на роль государства в экономике, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", председатель совета АЭИ "Прайм" Олег Ананьев.

"В этом году мы предложим участникам рейтинга три вопроса: в каких изменениях налоговой системы нуждается ваш бизнес, какие инвестиции планирует осуществить ваша компания в этом году, должно ли государство наращивать или сокращать свою долю в бизнесе," – сообщил Ананьев на пресс-конференции, посвященной старту рейтинга, составляемого Ассоциацией менеджеров и ИД "Коммерсантъ". По его словам, рейтинг даст прекрасную возможность увидеть, кто находится наверху управленческой иерархии.

АЭИ "Прайм" будет знакомить читателей с менеджерами ведущих российских компаний, претендующих на победу в очередном рейтинге "ТОП–1000 российских менеджеров". Спецпроект организован в формате коротких интервью с топ-менеджерами, благодаря которым появится возможность получить представление о положении дел в различных отраслях российского бизнеса.

Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин добавил, что присутствие менеджеров в рейтинге создаёт дополнительную капитализацию и свидетельствует об успешном позиционировании компании на рынке.

МИА "Россия сегодня" традиционно выступает генеральным информационным партнером Рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" – стратегическим партнером.