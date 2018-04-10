ТОП-1000 российских менеджеров ответят на вопросы спецпроекта АЭИ "Прайм"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Участники рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" расскажут в спецпроекте АЭИ "Прайм" о необходимых для развития их бизнеса налоговых изменениях, о планируемых ими инвестициях и поделятся взглядом на роль государства в экономике, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", председатель совета АЭИ "Прайм" Олег Ананьев.
АЭИ "Прайм" будет знакомить читателей с менеджерами ведущих российских компаний, претендующих на победу в очередном рейтинге "ТОП–1000 российских менеджеров". Спецпроект организован в формате коротких интервью с топ-менеджерами, благодаря которым появится возможность получить представление о положении дел в различных отраслях российского бизнеса.
Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин добавил, что присутствие менеджеров в рейтинге создаёт дополнительную капитализацию и свидетельствует об успешном позиционировании компании на рынке.
МИА "Россия сегодня" традиционно выступает генеральным информационным партнером Рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" – стратегическим партнером.