Фотовыставка "Люди угля" открылась в Абакане

Посетители на открытии фотовыставки Люди угля в Республиканском музейно-культурном центре в Абакане

Посетители на открытии фотовыставки Люди угля в Республиканском музейно-культурном центре в Абакане

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фотовыставки "Люди угля", посвященная шахтерскому труду и образам тружеников угольной отрасли, открылась во вторник в Абакане — в Республиканском музейно-культурном центре Республики Хакасия, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), при поддержке которой организована выставка.

Автор представленных на выставке работ — известный российский фотограф-индустриалист Максим Мармур. С 2016 года он работал на более чем двадцати добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятиях угольной отрасли в восьми регионах России: Красноярском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, Республиках Хакасия и Бурятия, в Мурманске. На выставке в Хакасии представлены порядка 90 фотографий, которые показывают и современный уровень оснащения отрасли, и создают многогранный художественный образ горняка.

"Вновь в Музейно-культурном центре Хакасии СУЭК открывает фотовыставку. И снова эта выставка посвящена прекрасному. Если в прошлом году выставка — "Первозданная Россия" — была посвящена прекрасным уголкам природы нашей страны, то сегодня в центре внимания прекрасные люди России — шахтеры. Зритель, который сможет смотреть сопереживая, смотреть неравнодушно, безусловно, увидит главные качества людей угля — их выдержку, силу, красоту", — говорится в приветствии генерального директора СУЭК Владимира Рашевского.

Выставка будет работать по 31 августа.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.