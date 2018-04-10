Медведев назвал рост инвестиций в основной капитал в России вялым

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Рост инвестиций в основной капитал в России достаточно вялый, эту проблему предстоит решать в самом ближайшем будущем, заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Есть позиции, по которым необходимо работать дальше. В своем послании (Федеральному собранию) вы обозначали тему инвестиций в основной капитал, поскольку пока, к сожалению, рост инвестиции в основной капитал достаточно вялый, и это задача, которую предстоит решать в самом ближайшем будущем", — сказал глава правительства.

Текст встречи опубликован на сайте Кремля.