МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Правительство РФ в этом году выделит 6 миллиардов рублей на создание уменьшенной 75-местной версии самолета Sukhoi Superjet 100, проект распоряжения готовится к выпуску. Об этом, открывая заседание авиационной коллегии, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Разработка этого самолета начнется уже в этом году за счет средств в объеме 6 миллиардов рублей, которые будут выделены из резервного фонда правительства РФ, — сказал он. — Проект распоряжения правительства внесен и готовится к выпуску".

Вице-премьер напомнил, что "в настоящее время принято решение о развитии семейства самолетов этого типа путем создания новой 75-местной модификации, в рамках проведения которой будет проведена русификация этого самолета, то есть замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих".

Зампред правительства отметил, что в отношении самолета Sukhoi Superjet 100 вопросы наращивания темпов производства, поддержки продвижения на российские и зарубежные рынки, улучшения технических и эксплуатационных характеристик всегда были и остаются на контроле правительства. Он напомнил, что поддержка оказывается как в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на техническое перевооружение изготовителей самолетов, так и в виде субсидий лизинговым компаниям на закупку воздушных судов, субсидий авиакомпаниям на компенсацию затрат по созданию сети авиационных сервисных центров, формированию складов авиационных запчастей и переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа.

Кроме того, по словам Рогозина, на цели передачи в лизинг самолетов Sukhoi Superjet 100 государственная транспортная лизинговая компания получила в 2015-2016 годах 34 миллиарда рублей из федерального бюджета, что позволило построить 37 самолетов.

"В этом году в федеральном бюджете предусмотрено 5 миллиардов рублей для финансирования закупок еще 11 самолетов", — заключил он.