В рамках ПМЭФ-2018 пройдет сессия Валдайского клуба

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд "Росконгресс".

"Состоится сессия Валдайского клуба на тему "Время назад: холодная война против глобализации". В ходе дискуссии участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада", — говорится в сообщении фонда.

В рамках деловой программы ПМЭФ также пройдут теледебаты Валдайского клуба на телеканале "Россия-24" на тему "Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира".

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.