В рамках ПМЭФ-2018 пройдет сессия Валдайского клуба

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд "Росконгресс".
В рамках деловой программы ПМЭФ также пройдут теледебаты Валдайского клуба на телеканале "Россия-24" на тему "Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира".
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.