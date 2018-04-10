Спрос россиян на бытовую технику вырос на фоне удешевления рубля

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Спрос россиян на бытовую технику и электронику вырос на фоне удешевления рубля, сообщил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.

"Наблюдаем очень большой ажиотаж в интернет-магазинах. Количество кликов на сайтах увеличилось на 15% в субботу, воскресенье и понедельник по сравнению с тем количество кликов, которые мы наблюдали раньше в эти же дни недели. В субботу уже было много заказов, кто-то уже предвидел удешевление рубля. Если раньше бытовую технику клиенты выбирали в среднем две-три недели, то сейчас этот срок сократился до одной недели. Новые клиенты уже сейчас делают покупки", — сказал Федоров.

По его словам, цены на технику поменяются в лучшем случае через полтора месяца, если курс не изменится. Причем маленькие торговые сети поднимут цены быстрее крупных ритейлеров.

"Это стандартная история, потому что у всех ритейлеров есть оборачиваемость. У них лежит товарный запас от поставщиков. Ни один поставщик не может повысить цены на те товары, которые уже находятся в торговых залах ритейлеров. Розничные сети находятся в проигрыше в этом случае. Через полтора-два месяца, когда срок оборачиваемости товаров закончится, если курс не откатится обратно, то ценник на полке поменяется. Некоторые ритейлеры смогут поднять цены только через три-четыре-пять месяцев", — сказал Федоров.