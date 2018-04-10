МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. "Справедливая Россия" считает, что поддерживать попавшие в санкционный список США российские компании необходимо только при условии их национализации, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

"Это будет предложение нашей партии, каким компаниям деньги давать, думая о производстве, о работающих людях, при одном условии — национализация", — сказал Миронов журналистам во вторник.

США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. На торгах в России и за рубежом началось обвальное падение котировок многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями. В понедельник премьер Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США.