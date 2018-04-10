На ЯМЭФ планируют подписать соглашения на сумму от 100 до 200 млрд рублей

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сумма инвестсоглашений, которые планируется подписать на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), составит более 100 миллиардов рублей и превысит показатель предыдущего мероприятия, сообщил председатель правления фонда форума, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

Он напомнил, что на третьем форуме общий объем средств по итогам подписания инвестсоглашений составил около ста миллиардов рублей.

"Предварительно ведем реестр готовящихся соглашений и контрактов, которые будут заключаться в рамках IV Ялтинского экономического форума. По предварительной оценке эта сумма составит более 100 миллиардов (рублей). Мы надеемся, что она достигнет 200 миллиардов (рублей)", — сказал Назаров журналистам.

"Уверены, что точно сумма будет больше, чем в прошлом году. Потому что и количество участников больше, и количество крупных бизнесменов больше. И приедут на форум китайские предприниматели, японские, есть уже от них всевозможные предложения", — добавил он.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году организаторы ЯМЭФ ожидают рекордное число иностранных гостей: более 3 тысяч человек, включая свыше 500 иностранцев более чем из 50 стран.

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