На ЯМЭФ планируют подписать соглашения на сумму от 100 до 200 млрд рублей

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сумма инвестсоглашений, которые планируется подписать на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), составит более 100 миллиардов рублей и превысит показатель предыдущего мероприятия, сообщил председатель правления фонда форума, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.
"Предварительно ведем реестр готовящихся соглашений и контрактов, которые будут заключаться в рамках IV Ялтинского экономического форума. По предварительной оценке эта сумма составит более 100 миллиардов (рублей). Мы надеемся, что она достигнет 200 миллиардов (рублей)", — сказал Назаров журналистам.
"Уверены, что точно сумма будет больше, чем в прошлом году. Потому что и количество участников больше, и количество крупных бизнесменов больше. И приедут на форум китайские предприниматели, японские, есть уже от них всевозможные предложения", — добавил он.
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