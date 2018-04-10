Меркель связала судьбу "Северного потока — 2" с украинским транзитом

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018

БЕРЛИН, 10 апр — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным она говорила о невозможности того, чтобы Украина потеряла значение как страна — транзитер газа.

"Я четко указала, что проект "Северный поток — 2" без создания у нас ясности насчет будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен", — сказала Меркель.

Телефонный разговор Меркель с Путиным состоялся накануне вечером. Как заявляла пресс-служба Кремля, Россия и Германия подтвердили свои позиции в отношении проекта газопровода.

В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока — 2" на своей территории. По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, процедуры получения разрешений в четырех других странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику и завершатся в ближайшие месяцы.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. При этом некоторые страны выступают против строительства — прежде всего Украина, которая опасается потерять доходы от транзита газа, и США, намеренные продвигать в Европе собственный сжиженный газ.