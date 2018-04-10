Тиньков потерял 250 миллионов долларов, но "чувствует себя нормально"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков сообщил во вторник, что днем ранее потерял 250 миллионов долларов, но назвал этот день позитивным.

"У российского бизнеса крепкие нервы, мы себя чувствуем нормально. Вчера я потерял 250 миллионов долларов за день, были дни и похуже: помню, и миллиард в день терял. Это очень позитивный день", — сказал Тиньков, выступая на Биржевом форуме — 2018.

Он пошутил, что быть на фондовом рынке в России подобно жизни на вулкане. "К сожалению, у наших инвесторов не столь крепкие нервы, сколь они крепки у российского бизнеса", — сказал он.

Что касается работы самого банка, то его основатель отметил, что кредитная организация фундаментально работает. "Я вчера звонил своим коллегам. Все работают, мы работаем. Банк генерит хорошую прибыль, выручку и все хорошо фундаментально", — подчеркнул Тиньков.