Тиньков потерял 250 миллионов долларов, но "чувствует себя нормально"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков сообщил во вторник, что днем ранее потерял 250 миллионов долларов, но назвал этот день позитивным.
Он пошутил, что быть на фондовом рынке в России подобно жизни на вулкане. "К сожалению, у наших инвесторов не столь крепкие нервы, сколь они крепки у российского бизнеса", — сказал он.
Что касается работы самого банка, то его основатель отметил, что кредитная организация фундаментально работает. "Я вчера звонил своим коллегам. Все работают, мы работаем. Банк генерит хорошую прибыль, выручку и все хорошо фундаментально", — подчеркнул Тиньков.