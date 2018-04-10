Дворкович назвал предсказуемой реакцию рынков на новые санкции США

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Обвал котировок акций российских компаний и банков, а также курса рубля из-за новых санкций США является предсказуемой реакций, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Биржевом форуме.

"Рыночные котировки формируются на основе ожиданий, и те санкции против российских частных компаний, причем системообразующих компаний, которые были введены, создали значительную неопределенность для всех инвесторов, для всех тех, кто работает на финансовом рынке. При такой неопределенности совершенно очевидно, что инвесторы ведут себя консервативно, и реакция достаточно предсказуема", — сказал Дворкович.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, в том числе "Русала" и En+, контролируемых Олегом Дерипаской. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль продолжил резко ослабляться.