"Укрэнерго" начало инвестиционный спор с Россией по активам в Крыму

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" уведомила Россию об инвестиционном споре по активам в Крыму; если стороны не достигнут согласия, компания обратится в международный арбитраж, сообщил во вторник директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Несколько дней назад "Укрэнерго" вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов нашей компании в Крыму", — написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что письменное уведомление было направлено президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции Александру Коновалову.

"Если нам не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, мы сможем подать иск в международный арбитраж против России, как это уже сделал "Нафтогаз", — заявил Ковальчук.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>