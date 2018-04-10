Госкомпании должны платить дивиденды в 50% прибыли, заявил Силуанов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госкомпании РФ должны платить дивиденды в 50% прибыли, с большинством компаний этот вопрос уже решен, с несколькими осталось урегулировать, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая во вторник за 19-ой апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.

По словам Силуанова, один из ресурсов обеспечения экономического роста — это перенастройка работы госкомпаний РФ.

"Государство как собственник должен рассчитывать на определенный вид доходности. Мы считаем, дивиденды, которые должны платить госкомпании, это, на наш взгляд, 50%, как мы и говорили… Мы с большинством госкомпаний уже этот вопрос отработали, осталось несколько государственных предприятий, с которыми необходимо нам этот вопрос окончательно решить", — сказал Силуанов.