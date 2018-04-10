Дворкович рассказал, как можно снизить долю госсектора

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Возможности для приватизации в России еще есть, но лучше уменьшать долю госсектора путем создания новых частных компаний, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Способа два. Один, который мы во многом уже использовали и уже значительную часть пути прошли, — это приватизация, и возможности еще есть, но я бы не сказал, что это главный способ сейчас, в данный период времени. Главный способ — это создание новых частных компаний и увеличение объема частного сектора", — сказал Дворкович, выступая на форуме Московской биржи.