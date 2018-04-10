Биткоин остается ниже $7 тысяч

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) во вторник снова демонстрирует негативную динамику и остается ниже уровня 7 тысяч долларов после непродолжительного роста, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.41 мск биткоин падал в цене на 4,91% — до 6,785 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 5,32% — до 6,762 тысячи долларов, на GDAX — на 5,11%, до 6,756 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также снижаются в стоимости. Ethereum дешевеет на 2,42% — до 400,62 доллара, Ripple — на 3,8%, до 0,49 доллара, Bitcoin Cash — на 4,73%, до 640,16 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 260,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44,2% всего рынка криптовалют.

"Вчера был попытки продолжения роста, но к середине дня рынок резко развернулся и пошел вниз. По итогам дня биткоин потерял 3,5% и закрылся на уровне 6,78 тысячи долларов. Топ-10 криптовалют также упали, снизившись на 2-6%", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Аналитик eToro Михаил Мащенко напоминает, что сейчас ходят слухи о скором начале инвестиций в криптоактивы со стороны Soros Fund Management. Кроме того, ранее интерес к криптоактивам проявили Ротшильды, Джон Бурбанк, планирующий инвестировать в цифровые инструменты 150 миллионов долларов, миллиардер и управляющий хедж-фондом Алан Ховард, который купил в частном порядке криптовалюты на солидную сумму. Теперь и венчурный фонд Рокфеллеров в партнерстве с CoinFund планирует инвестировать в криптоактивы и технологию блокчейн.

"Благодаря всей этой активности вновь возобновились разговоры о скором взлёте цены биткоина "до луны", желании элиты пересидеть турбулентность в "цифровом золоте" и возможных законодательных поблажках со стороны регуляторов", — добавил эксперт.