В Сингапуре назвали катастрофой "торговую войну" между Китаем и США

ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Возможная торговая война между США и Китаем отразится и на крупных, и на маленьких государствах, она подорвет систему многосторонней торговли, а ее последствия могут быть катастрофическими для всего мира, заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао.
По его словам, "следует отметить, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона остаются привержены системе многосторонней торговли и стремятся к экономическому сотрудничеству".
"Китай и США имеют наиболее важные двусторонние отношения в мире, и торговая война негативно скажется на двусторонних связях во многих областях, двум странам, несомненно, станет труднее сотрудничать в борьбе с изменением климата, за нераспространение ядерного оружия, по вопросам обеспечения региональной безопасности и денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал премьер Сингапура.
Он добавил, что "все надеются, что до того, как эти пошлины будут введены, две страны смогут достичь компромиссного решения и предотвратить дальнейшую эскалацию".
Он сообщил, что ряд экономистов, комментируя последние события, отмечают безосновательность фокусирования всего внимания лишь на двустороннем торговом балансе США и КНР, "для страны важен не торговый баланс с каким-то одним торговым партнером, но ее общий торговый баланс со всем миром".
В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.