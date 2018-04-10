В Сингапуре назвали катастрофой "торговую войну" между Китаем и США

ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Возможная торговая война между США и Китаем отразится и на крупных, и на маленьких государствах, она подорвет систему многосторонней торговли, а ее последствия могут быть катастрофическими для всего мира, заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао.

"Если между Китаем и США все же начнется торговая война, она подорвет систему многосторонней торговли, которая является основой для глобального процветания, будут затронуты крупные и маленькие страны", — заявил Ли Сянь Лун.

По его словам, "следует отметить, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона остаются привержены системе многосторонней торговли и стремятся к экономическому сотрудничеству".

"Китай и США имеют наиболее важные двусторонние отношения в мире, и торговая война негативно скажется на двусторонних связях во многих областях, двум странам, несомненно, станет труднее сотрудничать в борьбе с изменением климата, за нераспространение ядерного оружия, по вопросам обеспечения региональной безопасности и денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал премьер Сингапура.

Вместе с тем он подчеркнул, что "ни одна из этих проблем не может быть решена без полноценной вовлеченности обеих стран, а в случае, если противоречия будут нарастать и дестабилизировать отношения Китая и США, то последствия для мира могут быть катастрофическими".

Он добавил, что "все надеются, что до того, как эти пошлины будут введены, две страны смогут достичь компромиссного решения и предотвратить дальнейшую эскалацию".

Он сообщил, что ряд экономистов, комментируя последние события, отмечают безосновательность фокусирования всего внимания лишь на двустороннем торговом балансе США и КНР, "для страны важен не торговый баланс с каким-то одним торговым партнером, но ее общий торговый баланс со всем миром".

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.