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Экономика

Труба под давлением. Евробюрократы пытаются перекрыть "Северный поток — 2"

08:0010.04.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода Северный поток 2Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Брюссель не в силах запретить строительство "Северного потока — 2", но планирует распространить на проект действие газовой директивы ЕС, что позволит ввести дискриминационные ограничения, в частности, на объемы загрузки газопровода. Скажется ли это на поставках российского топлива в Европу — в материале РИА Новости.

Против потока

Глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил в Киеве, что новый газопровод, по мнению ЕС и ЕК, не содействует диверсификации поставок топлива в Европу.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Брюссель этот проект не подержит, хотя, как уточнил Ристори, "о санкциях речи быть не может". Еврокомиссия рассматривает два варианта дальнейших действий. Первый — предоставление мандата на переговоры с Россией. Второй — изменение газовой директивы Евросоюза, чтобы задним числом распространить ее требования на все газопроводы, в том числе из третьих стран.

Эта инициатива уже поддержана Европейским парламентом. Теперь очередь за Европейским советом, обсуждающим целесообразность внесения корректив в действующий документ.

Выступление Ристори стало ответом на демарш Киева. В заявлении Верховной рады утверждается, что "Северный поток — 2" утвердит абсолютную монополию России на газовом рынке Европы и "Газпром" получит "физическую возможность вообще отказать в поставках газа". Украинские парламентарии призывают правительства стран ЕС не финансировать и не лоббировать этот проект.

Газовое оборудование на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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По мнению экспертов, противники "Северного потока — 2" в любом случае его не остановят. Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков не исключает, что сейчас они попытаются использовать все возможные инструменты, чтобы задержать строительство газопровода. Однако перспектив у них никаких.

"Справиться с этим способно единое промышленное лобби ЕС, очень влиятельное. Но ему нужен дешевый газ для поддержания конкурентоспособности", — пояснил собеседник РИА Новости.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2" недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия

Конкурентные преимущества

В 2017 году страны Евросоюза получили 194,4 миллиарда кубометров российского газа. Это на 8,4% больше, чем в 2016-м (179,3 миллиарда). Таким образом, за год доля "Газпрома" на рынке ЕС выросла с 33,1% до 34,7%.

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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Пять лет назад этот показатель не превышал 26%. Долгосрочный прогноз сулит продолжение успешной экспансии: к 2035 году объемы экспорта голубого топлива из России в Европу могут увеличиться в полтора раза — до 393-459 миллиардов кубометров.

Это уже более 40% европейского рынка газа. Такая перспектива открывается в связи с планами многих стран ЕС вывести из эксплуатации атомные электростанции и ТЭС, работающие на угле.

Так называемая зеленая энергетика — солнечные и ветряные станции — не в состоянии полностью компенсировать выпадающие мощности электрогенерации.

Обеспечить поставки топлива призваны морские газопроводы, идущие в обход Украины и других стран-транзитеров. В частности, проектная мощность "Северного потока — 2" составляет 55 миллиардов кубометров газа.

С учетом уже действующего газопровода "Северный поток" это позволит экспортировать в Германию до 110 миллиардов кубометров топлива. Издержки на маршруте в 1,6 раза ниже, чем через территорию Украины.

Как ожидается, после 2020 года объем украинского транзита упадет с нынешних 94 миллиардов кубометров до 15 миллиардов. Неудивительно, что Киев видит в новом газопроводе проблему — его лишают нескольких миллиардов долларов бюджетных доходов.

Обещание Ристори распространить действие газовой директивы ЕС на "Северный поток — 2" дает Украине шанс на некоторое увеличение транзита российского газа. Если Еврокомиссии удастся продавить это решение, мощности нового газопровода могут быть ограничены, как это уже было с газопроводом Opal.

Ицаков признает, что формальные основания применить газовую директиву к "Северному потоку — 2" у еврокомиссаров есть. "Если энергорынок ЕС консолидирован одним продавцом более чем на треть, то может действовать антимонопольное законодательство", — говорит он.

Когда альтернативных поставщиков топлива нет, то власти должны объявить "Газпром" естественным монополистом. Однако признать это было бы самоубийством для любого европейского политика, отметил Ицаков.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области

Судебная перспектива

Как может развиваться ситуация, наглядно показывает история трубопровода Opal — наземного продолжения "Северного потока". Из-за регуляторных ограничений он долгое время был загружен лишь наполовину (на 12,8 миллиарда кубометров).

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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В октябре 2016 года Еврокомиссия разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах, открывающих доступ к еще 40% транзитных мощностей Opal. В декабре правительство Польши и польская госкомпания PGNiG подали жалобы в Европейский суд и в Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Истцы утверждали, что эксплуатация данного газопровода противоречит принципу диверсификации поставок топлива, создает угрозу их нарушения или даже прекращения. В качестве обеспечительной меры суды запретили аукционы на дополнительные мощности Opal.
Вето действовало до середины октября 2017 года, когда суд Дюссельдорфа вынес вердикт, позволивший компании Opal Gastransport GmbH & Co. KG выставлять на аукцион все свободные мощности на месячной и годовой основе.

Представитель юридической фирмы "Хренов и партнеры" Александр Костин не исключает, что тот же путь придется пройти российским и немецким партнерам в ходе реализации проекта "Северный поток — 2".

Он пояснил, что контроль за соблюдением антимонопольного законодательства ЕС, в том числе применение санкций за его нарушения, осуществляет комиссия Евросоюза. "Решения ЕК по "Северному потоку — 2", если они будут приняты, можно обжаловать в суде ЕС. Иск способно подать любое лицо, непосредственно выступающее адресатом мер комиссии, а также если его права затрагиваются соответствующим предписанием", — подытожил Костин.

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Экономика
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incomstar
Мышиная возня
08:35
10.04.2018
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