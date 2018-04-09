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Экономика

Эксперты отметили тенденцию масштабной распродажи российских активов

Сюжет:
Санкции в отношении России (6623)
19:0109.04.2018
(обновлено: 19:21 09.04.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фондовой бирже. Архивное фотоНа фондовой бирже. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский фондовый рынок и национальная валюта подвергаются в понедельник существенной коррекции на фоне очередного витка геополитической напряженности, причем больше всего пострадали активы одного из бизнесменов, попавших под новые американские санкции, Олега Дерипаски — в лидерах падения оказались бумаги "Русала" и En+ Group.

Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за новых санкций США
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

В пятницу вечером российские фондовые рынки отреагировали на новость о санкциях относительно умеренным снижением. Индекс Мосбиржи к закрытию подешевел на 0,65%, до 2281,23 пункта, индекс РТС — на 1,36%, до 1236,48 пункта. В понедельник же рынки демонстрируют уже более существенное падение. По состоянию на 16.49 мск индекс Мосбиржи снижался на 9,11%, до 2073,38 пункта, индекс РТС — на 12,3%, до 1084,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к этому моменту повышался на 2,15 рубля, до 60,32 рубля, курс евро — на 2,92 рубля, до 74,30 рубля, следует из данных Московской биржи.

По мнению руководителя дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольги Стериной, рынок глобально переосмысливает пятничные санкции США, и отрицательную динамику демонстрируют все классы активов: суверенные евробонды РФ также упали, на 2-3,5 процентного пункта, длинные облигации федерального займа (ОФЗ) подешевели примерно на 1,5 процентного пункта от номинала.

Лидеры падения

Алексей Кудрин на XII Международной конференции по вопросам евразийской интеграции. 31 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Россия недооценивает новые санкции США, заявил Кудрин
Безусловным лидером падения в понедельник на Московской бирже стали бумаги "Русала" — к 16.50 мск акции компании обваливались на 26,7%, до 28,3 рубля за акцию. Компания ранее в понедельник предупредила через Гонконгскую фондовую биржу о возможном техническом дефолте по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций. Также "Русал", по данным агентства Блумберг, попросил своих клиентов приостановить платежи после введения против компании санкций со стороны США.

"По одной из крупнейших российских компаний-экспортёров, "Русалу", нанесён беспрецедентно жёсткий удар, в определённой степени разрушающий его стоимость. Теперь под такой угрозой находятся практически все публичные, и не только, российские компании. Эти события неизбежно приведут к пересмотру кредитных рисков по всему корпоративному сектору, закрытию и сокращению лимитов на Россию", — считают эксперты ИК "Локо-инвест".

Поскольку у "Русала" большая экспортная выручка (7,9 миллиарда долларов, согласно отчетности за 2017 год, при этом, по данным ФТС, экспорт алюминия из РФ составил всего 6 миллиардов долларов, основная часть которой поступает от международных трейдеров и, скорее всего, номинирована в долларах), приток долларовой ликвидности в РФ сократится, по крайней мере, до того момента, пока экспорт алюминия не будет перенаправлен через другие компании, в то время как до настоящего момента весь экспорт шел через "Русал", говорят аналитики Райффайзенбанка.

Лондонская фондовая биржа в Лондоне. Архив
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Стоимость бумаг En+ Group в Лондоне рухнула на 41%
"Исходя из нашей модели, один этот фактор (если РФ не сможет экспортировать алюминий и получать за это доллары) транслируется в повышение справедливого курса рубля на 1,5-2 рубля (+3,5%) при прочих равных. В этой связи в ближайшее время мы можем увидеть курс рубля заметно выше 60 рублей за доллар. Сейчас спекулятивное давление на рубль, по нашему мнению, является низким, в том числе, благодаря активному абсорбированию рублевой ликвидности ЦБ РФ", — продолжают эксперты банка.

"Отметим, что в ближайшее время против рубля может начать действовать и другой фактор – снижение цен на нефть в свете перспектив введения протекционистских мер", — добавляют они.

Что же касается заграничных торгов, то на закрытие Гонконгской биржи котировки "Русала" обвалились более чем вдвое, а глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) к началу пятого по московскому времени рухнули в цене более чем на 40%.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Снижение по всем секторам

Сувенирная купюра американского доллара с портретом Дональда Трампа. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
Трамп ввел санкции против доллара
Но в понедельник снижением на фондовом рынке показывают бумаги абсолютно всех секторов. При этом по акциям "Русала", "Мечела" и "Полюса" торги на фондовом рынке Московской биржи переводились в режим дискретного аукциона в связи со существенным снижением текущей цены.

В лидерах снижения в Москве, помимо акций "Русала", находятся бумаги "Норильского никеля" (-17,5%), обычные и привилегированные акции Сбербанка (-17,3% и —15,9% соответственно), En+ (-16%), обычные акции и "префы" "Мечела" (-15,8% и —11,7% соответственно), "Полюса" (-15,5%), ТГК-1 (-12,5%), ОГК-2 (-12,4%) и ТМК (-11,6%).

По мнению экспертов, в ближайшие дни тенденции масштабной распродажи российских активов, скорее всего, продолжатся.

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"Один из ключевых мотивов – неопределённость. В SDN-листе (санкций — ред.) могут оказаться новые российские компании; непонятны ответные действия России, которые могут оказаться жёсткими и вывести противостояние с США на новый уровень. Помимо санкций важная история сегодня – химическая атака в Сирии. Россия отрицает её факт, называет это провокацией и созывает заседание Совбеза ООН по вопросам международной безопасности, — говорят аналитики ИК "Локо-инвест".

"Очевидно, что Сирия окажется в центре внимания в начале недели, и это может стать дополнительным фактором давления на российские рынки, если Россия жёстко выступит в защиту Асада и против возможной военной операции США и союзников в Сирии. Более того, если противостояние России и США выйдет на новый уровень, это может спровоцировать и глобальный risk-off", — заключают они.

В ближайшее время санкционный фактор и геополитические риски будут оставаться в центре внимания инвесторов и задавать вектор движения российским активам, резюмирует Стерина.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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