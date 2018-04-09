Эксперты отметили тенденцию масштабной распродажи российских активов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский фондовый рынок и национальная валюта подвергаются в понедельник существенной коррекции на фоне очередного витка геополитической напряженности, причем больше всего пострадали активы одного из бизнесменов, попавших под новые американские санкции, Олега Дерипаски — в лидерах падения оказались бумаги "Русала" и En+ Group.
В пятницу вечером российские фондовые рынки отреагировали на новость о санкциях относительно умеренным снижением. Индекс Мосбиржи к закрытию подешевел на 0,65%, до 2281,23 пункта, индекс РТС — на 1,36%, до 1236,48 пункта. В понедельник же рынки демонстрируют уже более существенное падение. По состоянию на 16.49 мск индекс Мосбиржи снижался на 9,11%, до 2073,38 пункта, индекс РТС — на 12,3%, до 1084,51 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к этому моменту повышался на 2,15 рубля, до 60,32 рубля, курс евро — на 2,92 рубля, до 74,30 рубля, следует из данных Московской биржи.
По мнению руководителя дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольги Стериной, рынок глобально переосмысливает пятничные санкции США, и отрицательную динамику демонстрируют все классы активов: суверенные евробонды РФ также упали, на 2-3,5 процентного пункта, длинные облигации федерального займа (ОФЗ) подешевели примерно на 1,5 процентного пункта от номинала.
Лидеры падения
"По одной из крупнейших российских компаний-экспортёров, "Русалу", нанесён беспрецедентно жёсткий удар, в определённой степени разрушающий его стоимость. Теперь под такой угрозой находятся практически все публичные, и не только, российские компании. Эти события неизбежно приведут к пересмотру кредитных рисков по всему корпоративному сектору, закрытию и сокращению лимитов на Россию", — считают эксперты ИК "Локо-инвест".
Поскольку у "Русала" большая экспортная выручка (7,9 миллиарда долларов, согласно отчетности за 2017 год, при этом, по данным ФТС, экспорт алюминия из РФ составил всего 6 миллиардов долларов, основная часть которой поступает от международных трейдеров и, скорее всего, номинирована в долларах), приток долларовой ликвидности в РФ сократится, по крайней мере, до того момента, пока экспорт алюминия не будет перенаправлен через другие компании, в то время как до настоящего момента весь экспорт шел через "Русал", говорят аналитики Райффайзенбанка.
"Отметим, что в ближайшее время против рубля может начать действовать и другой фактор – снижение цен на нефть в свете перспектив введения протекционистских мер", — добавляют они.
Что же касается заграничных торгов, то на закрытие Гонконгской биржи котировки "Русала" обвалились более чем вдвое, а глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) к началу пятого по московскому времени рухнули в цене более чем на 40%.
Снижение по всем секторам
В лидерах снижения в Москве, помимо акций "Русала", находятся бумаги "Норильского никеля" (-17,5%), обычные и привилегированные акции Сбербанка (-17,3% и —15,9% соответственно), En+ (-16%), обычные акции и "префы" "Мечела" (-15,8% и —11,7% соответственно), "Полюса" (-15,5%), ТГК-1 (-12,5%), ОГК-2 (-12,4%) и ТМК (-11,6%).
По мнению экспертов, в ближайшие дни тенденции масштабной распродажи российских активов, скорее всего, продолжатся.
65.6%Да
29.4%Их снимут, но не очень скоро
5.0%Санкции скоро снимут
"Очевидно, что Сирия окажется в центре внимания в начале недели, и это может стать дополнительным фактором давления на российские рынки, если Россия жёстко выступит в защиту Асада и против возможной военной операции США и союзников в Сирии. Более того, если противостояние России и США выйдет на новый уровень, это может спровоцировать и глобальный risk-off", — заключают они.
В ближайшее время санкционный фактор и геополитические риски будут оставаться в центре внимания инвесторов и задавать вектор движения российским активам, резюмирует Стерина.