Евро впервые за полтора года превысил отметку в 75 рублей

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В понедельник курс евро впервые с августа 2016 года превысил отметку в 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.

К концу дня европейская валюта приостановила рост. К 18:17 мск евро торговался за 74,04 рубля.

В то же время доллар пытается закрепиться на отметке в 60 рублей. По информации на 15:14, он вырос на 2,06 рубля, до 60,23 рубля.

Ослабление рубля связано с новыми антироссийскими санкциями США, о которых было объявлено в пятницу.

Ограничения коснулись семи российских предпринимателей, 14 компаний и 17 чиновников. В числе прочих под санкции попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

В Кремле новые антироссийские санкции назвали "вопиющими".

"Это новая история, конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.