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Экономика

Джек Ма рассказал, чем опасны торговые кризисы

17:4809.04.2018
(обновлено: 17:53 09.04.2018)
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© AP Photo / Mark LennihanКитайский бизнесмен Джек Ма. Архивное фотоКитайский бизнесмен Джек Ма. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan

ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Глава китайской интернет компании Alibaba Джек Ма, выступая на полях экономического форума Боао, прокомментировал непростую ситуацию в современной международной торговле, в том числе и актуальное торговое противостояние США и КНР, заявив, что когда останавливается торговля, начинается война.

Китайские полицейские в порту в Циндао. 6 апреля 2018
© REUTERS / Stringer
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"Когда прекращается торговля, начинается война", — приводит слова бизнесмена интернет-издание "Фэнхуан".

Издание отмечает, что после того, как Дональд Трамп стал президентом США, Джек Ма высказывал надежды, что при помощи своих масштабных проектов сможет создать на территории США более 1 миллиона рабочих мест. При этом в своей речи в понедельник он отметил, что "при условии хороших китайско-американских торговых отношений Вашингтон и Пекин совместно смогли бы создать на территории США более 10 миллионов рабочих мест, но в случае кризиса в этих отношениях – десятки тысяч рабочих мест могут быть упразднены".

По его словам, "прогресс в экономическом росте, который Китай осуществил за последние 40 лет, очевиден для всех, конечно, ему сопутствуют такие проблемы как, к примеру, загрязнение окружающей среды, но КНР постоянно совершенствуется, несомненно, мы в дальнейшем будем еще больше открываться, потому что Китаю нужно наращивать импорт".

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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Джек Ма также высказался в пользу активного продвижения глобализации, сказав, что "отход от глобализации может создать лишь сложности, мы должны прикладывать усилия для того, чтобы активная торговля способствовала обменам между людьми, необходимо, чтобы торговля отличалась справедливостью, толерантностью и прозрачностью".

Ежегодный экономический форум в Боао на китайском острове Хайнань в этом году проходит 8-11 апреля. Официальная церемония открытия форума, на которой выступит председатель КНР Си Цзиньпин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и исполнительный директор МВФ Кристин Лагард, состоится 10 апреля.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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